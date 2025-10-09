Confirman que popular cantante chileno está privado de libertad: «Volverá con más fuerza que nunca»
El cantante cuenta con colaboraciones con grandes artistas de la escena urbana como Pablo Chill-E, Julianno Sosa y más.
Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha impactado a la escena de la música urbana nacional. Resulta que se dio a conocer que un reconocido artista urbano se encuentra privado de libertad.
Hablamos de Bastián La Amenaza, quien ha colaborado con reconocidos intérpretes como Pablo Chill-E, Julianno Sosa, King Savagge, entre otros.
La noticia fue dada a conocer por parte del equipo del cantante, a través de un comunicado compartido en su cuenta de Instagram.
«Familia, queremos informales que Bastian La Amenaza se encuentra privado de libertad por motivos personales», partieron señalando.
En este sentido, aclararon que «durante este tiempo, su cuenta será administrada por su mánager y su equipo de trabajo, quienes estarán compartiendo información oficial y manteniendo el contacto con todos ustedes».
Además, tuvieron palabras de agradecimientos para los seguidores de Bastian La Amenaza.
«Sabemos cuánto cariño y apoyo le tienen, y eso significa muchísimo en este momento. Apenas se regularice su situación, Bastian volverá con más fuerza que nunca para seguir dándole con su música y con todos ustedes, que siempre han estado firmes», expresa el comunicado.
«Gracias por la comprensión, el respeto y por seguir siendo parte de esta gran familia», finaliza el escrito.
Más sobre Bastian La Amenaza
Bastián La Amenaza es un joven cantante urbano que se hizo conocido a temprana edad con canciones como «Amor de Colegio».
Posteriormente, siguió trabajando en su música. De hecho, ha trabajado con reconocidos artistas de reggaetón y trap como lo son Pablo Chill-E y Julianno Sosa, con quien canta en «SHISHIBOY», que forma parte del «Shishi Mixtape». Proyecto que Pablo estrenó en 2020.
Además, Bastián La Amenaza cuenta con colaboraciones con intérpretes como Il Nene de Oro y DrakoMafia.
También te puede interesar: Entregan información oficial sobre el estado de salud de Zion: «Dios tiene el control»
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.