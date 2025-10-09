Easykid en Puerto Montt 2025: Cuándo, dónde y cómo comprar entradas

No caben dudas de que Easykid ha consolidado su voz como una de las más provocadoras y auténticas del reggaetón alternativo en Chile. Y recientemente, el artista anunció un show en Arena Puerto Montt. Instancia, en la que presentará su álbum titulado «I’M PART». Proyecto que refleja la evolución que ha tenido el cantante.

Este disco fue lanzado en junio de 2025 y marca una etapa más audaz y experimental en la carrera del artista, quien fusionó reggaetón oscuro con influencias de drum and bass, rage y EDM. De este modo, incursionó en una estética más industrial y melódica sin perder su esencia.

«I’m Part no es solo mío: es del culto. Todo lo que he construido ha sido junto a quienes logran ver a través de mis ojos y sentir, como yo, que finalmente somos parte de algo», indica Easykid sobre su álbum.

El single «Shiny», el cual forma parte de este disco, alcanzó gran popularidad en TikTok, donde se han generado millones de videos con el tema. De este modo, ha llegado a personas relevantes en música, deporte y cultura.

Dicha canción cuenta con más de 60 millones de reproducciones en Spotify. Mientras que en YouTube acumula más de 11 millones de reproducciones.

Easykid en Puerto Montt: Cuándo es y cómo comprar entradas

Easykid se presentará en el Arena Puerto Montt el próximo 6 de diciembre a las 20:00 horas.

Las entradas para este evento se encuentran disponibles a través de Vesti y los precios van desde los $12.000, dependiendo de la ubicación.

Vale señalar que Easykid ya presentó su más reciente álbum en importantes escenarios como el Movistar Arena. Recinto en el que los días 18 y 21 de julio se vivió el «Movisdark».

