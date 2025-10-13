DJ Isi Glock y popular influencer anuncian colaboración de alto impacto en Arsmate: Compartieron inesperado registro

DJ Isi Glock, ha dado mucho que hablar durante el último tiempo. La mujer que hace unos meses se involucró con Karol Lucero anunció una colaboración triple equis con un conocido influencer a través de Arsmate.

La DJ colaborará con Vardoc, quien hace poco publicó un video con Anita Alvarado.

Vale señalar que este anuncio fue realizado por el youtuber e Isi Glock a través de sus redes sociales.

«Acabo de encontrar una amiga que se acaba de hacer un Arsmate. Estamos conversando un poquito en una entrevista», comenzó señalando Vardoc.

«Mira, se las presento», añadió. De este modo, mostró a DJ Isi Glock, quien saludó.

En este contexto, la mujer consultó si es que ¿está seguro de colaborar a medias?, haciendo referencia a Karol Lucero, quien le ofreció pagar la mitad de la pastilla para el día después.

Cabe destacar que este anuncio no pasó desapercibido. El video compartido en Instagram cuenta con más de 75 mil reproducciones en menos de 24 horas.

«Tiene cara de conocida»; «Te van a dejar pagando la mitad» y «Quiero ser como tú vardoc», fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

Los próximos proyectos de DJ Isi Glock

Sin embargo, los próximos proyectos de DJ Isi Glock no se limitan solamente a Arsmate.

La excarabinera también fue confirmada para el nuevo proyecto de Diego González titulado «Flaites versus Cuicos«, el que contará con llamativos personajes.

También se confirmó la participación del exchico reality Edmundo Varas, la mujer recordada por su video viral de «Las Calilas y las Mojojojo» y más.

