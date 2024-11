«Nadie se puede dar ese derecho»: María José Quiroz alzó la voz tras ser excluida del regreso de «El Muro» en la Teletón

María José Quiroz fue una de las grandes ausentes que tuvo el regreso del recordado espacio de Morandé con Compañía, «El Muro» en la Teletón 2024.

Cabe destacar que el humorista Beto Espinoza conversó con el programa «Hay que decirlo» de Canal 13 y entregó detalles sobre la ausencia de la popular actriz y comediante.

«Hablé con ella para explicarle que lamentablemente no iba a estar considerada», indicó Espinoza.

Además, contó que los motivos de la exclusión de María José Quiroz fue debido a «razones obvias». Recordemos que hace un tiempo la humorista tuvo un conflicto con Toto Acuña y Belén Mora, que también son exintegrantes del espacio.

«Yo hablé con María José, le expliqué todo esto, que lamentablemente no iba a poder ser. Tenía un conflicto yo, había que tomar responsabilidades y asumir. Yo era el encargado de armar el equipo», explicó Beto Espinoza.

En este sentido, el humorista también señaló: «Al convocarla perdía, evidentemente, a Toto y Belén. Tuve que sumar más que restar».

María José Quiroz alza la voz tras ser excluida de «El Muro»

María José Quiroz conversó con FMDOS. De este modo, la actriz se refirió al regreso de «El Muro» y a su exclusión.

En este sentido, la comediante valoró la reaparición del popular espacio. «Le fue increíble, estuvo el Kike de vuelta, eso lo encuentro maravilloso y creo que nada debe opacar eso», indicó.

Posteriormente, con respecto a su exclusión, María José Quiroz expresó: «Efectivamente, me dejaron fuera, me avisaron que no podía estar por ciertas personas que lo habían pedido».

Además, la comediante señaló: «Yo no puedo juzgar, ni decir por qué no me invitaron». Sin embargo, agregó: «Si hay algo que yo puedo juzgar es que esto no fue de parte de un productor o de un canal (la decisión de no invitarla), sino que fue alguien del elenco que se contactó, se hizo cargo de El Muro y El Muro no es de nadie».

«O sea, todos trabajamos hace años. Entonces creo que nadie se puede dar ese derecho o tomar ese rol de decir ‘tu vas, tu no vas’ porque El Muro no es de nadie. Pero ahí uno no tiene más que hacer, las cosas no siempre se manejan como uno quisiera y al parecer se siguen manejando de la misma forma que hace muchos años», agregó.