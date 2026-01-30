Antonella Ríos abandonó el estudio de «Que te lo digo» tras tenso momento con Sergio Rojas: el pololo de la actriz intervino en pleno programa

En un reciente capítulo del programa de farándula «Que te lo digo», se vivió un tenso momento. Resulta que Sergio Rojas señaló que viajó a apoyar a los afectados por los incendios en el centro-sur del país. Instancia en la que también estaba presente la pareja de Antonella Ríos, panelista del espacio.

En este sentido, el periodista dio a conocer que el novio de la actriz le habría pedido el número telófónico a una voluntaria.

«Él le pidió el teléfono y es raro igual… ella sabiendo que era tu pololo, se sintió un tanto extrañada. Porque si el pololo de Antonella le pide el teléfono a otra, sospeche», indicó Sergio Rojas.

Frente a esto, Antonella Ríos indicó: «No puede ser para ayudar, tiene que ser para cagarme, esa es la métrica».

En tanto, Sergio Rojas expresó: «Ojalá que la ayuda no sea meterse en la cama, mijita por favor».

«No, pero la métrica es que soy tan penca que el hueón me va a cagar a 10 minutos de descargar cuando va al sur», replicó Antonella Ríos.

Luego, siguieron bromeando con el tema. sin embargo, después de comerciales la actriz se retiró del estudio por algunos minutos.

Antonella Ríos abandonó el estudio en «Que te lo digo»

Al regresar, la panelista indicó: «Tenía un problema y lo fui a resolver. Pido perdón, no quise abandonar el lugar de trabajo y aquí estoy de vuelta».

Frente a esto, Sergio Rojas le señaló: «Nosotros hacemos televisión y tú desapareces de escena. Lo que nosotros entendemos es que el tema del teléfono de tu pololo te habría descolocado y de eso se trata tu ausencia».

«Sí, estaba un poco descolocada. Uno trabaja en televisión y todo, pero es agotador estar constantemente recibiendo hate, entonces no quiero seguir hablando de este tema, no quiero seguir exponiendo eso, porque siento que no corresponde. Yo, por mi parte, no voy a exponerme más», contestó Antonella Ríos visiblemente afectada, a punto de llorar.

«Me molesta y me incómoda que la honra de una persona se vea ensuciada por un mal entendido que no tiene nada de malo. Sentí que fuiste un poquito cizañero. A veces, Sergio, tú dices cosas que la gente piensa que es verdad y generas hate», agregó.

Ante esto, Sergio Rojas le indicó: «Es un tema personal tuyo, pero hay una cosa que quiero que entiendas: si nosotros abrimos un tema personal… no abras la puerta»,

En tanto, Antonella Ríos insistió: «Sergio, tú dices que tú cuidas a tu manada y yo soy parte de tu manada, no necesito que tú me expongas. Tú eres mi compañero y mi amigo y sugeriste que había una intencionalidad».

Luego, el pololo de la panelista intervino y se intentó poner en contacto con el conductor del espacio.

«No me metan a mí en su cahuín pobre. Yo no tengo que hablar con nadie, contigo tengo que hablar», la mencionó a Antonella Ríos.

«¿Quién te está llamando?», le consultó Luis Sandoval a Sergio Rojas, quien contestó que el pololo de la actriz.

En este contexto, Sandoval preguntó quién le dio su número.

«Yo se lo di, obvio, para aclarar la situación», contestó Antonella Ríos. En tanto, Sergio Rojas le señaló: «¡¿Qué tenís que estar dando mi teléfono a alguien?! Yo no tengo nada que hablar con él… ¿Para qué le das mi teléfono».

