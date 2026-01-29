Tras operarse: Pamela Díaz sufrió inesperada situación que la ha mantenido alejada de las pantallas

Desde el 14 de enero que Pamela Díaz no está presente en el programa de Canal 13, «Hay que decirlo». Debido a que en dicho fecha se sometió a una operación.

Vale señalar que la misma «Fiera» dio a conocer que la operación fue debido a que se le encapsuló uno de sus implante mamrios. De este todo, tuvo que removerlos completamente.

Y si bien el procedimiento resultó con éxito, Pamela Díaz sufrió un inconveniente, el cual no ha permitido que vuelva al programa de espectáculos que conduce junto a Ignacio Gutiérrez.

Pamela Díaz revela complicación que sufrió después operación

A través de un live que realizó en TikTok con su hija Trini Neira, la figura de Canal 13 dio a conocer que vivió una inesperada situación.

Pamela Díaz señaló que sufrió un desmayo que le provocó una lesión en su mentón. «Mis pechugas se fueron a biopsia y me desmayé», contó en el live.

«Me desplomé, pero por suerte no me pegué. Me tuvieron que hacer un par de puntos», explicó la comunicadora, quien tenía un parche en su rostro.

De este modo, Pamela Díaz indicó que debido a esta situación no ha estado presente en el program. «Por eso no he estado en el programa ni en redes. ¿Para qué?, ¿para dar pena?», indicó la Fiera.

