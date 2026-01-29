Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda adelanta cambios en el tiempo y revela cuándo podrían haber precipitaciones en Santiago
En la tarde de este jueves, el especialista de Mega entregó el pronóstico del tiempo para la capital y adelantó cuándo se podría registrar lluvia en la Región Metropolitana. Revisa e reporte:
También te podría interesar: Reconocido cantante chileno es confirmado para el nuevo reality de Canal 13: «Quizás, salga algún hit antes de salir»
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.