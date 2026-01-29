Profesora de música tuvo hijo de niño de 13 años del que abusó por cerca de un año

Recientemente, se vivió una impactante situación en Australia, la que generó gran impacto a lo largo del mundo.

Esto ocurrió en un colegio anglicano en la ciudad de Mandurah, donde Naomi Tekea Craig, una profesora de 33 años de edad abusó en múltiples ocasiones de un adolecente de 13 años.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que la docente terminó embarazada y el 8 de enero dio a luz, después de que tuvo relaciones por más de un año con el menor.

Impacto por abuso de profesora a menor de 13 años

De acuerdo a lo informado por Daily Mail, la profesora fue arrestada en diciembre del año pasado. En tanto, durante este lunes se declaró culpable de los cargos que enfrentaba, que en total eran 15.

Dentro de ellos se encuentran abuso sexual a un menor, posesión de material para explotación infantil, trato indecente con un menor y penetración sexual de un menor.

Vale señalar que el medio ya nombrado dio a conocer que antes de que se llevarán a cabo los abusos, la profesora intentó que el menor abusado se hiciera amigo de su hijo. Incluso llevó a ambos a paseos.

Además, la policía que investigó este caso, confirmó que las pruebas de ADN confirman que la menor es el padre del hijo que Craig tuvo hace algunos días.

Luego del arresto de la profesora, la directora de la Escuela Anglicana Frederick Irwin, Tracey Gray le mandó una carta a los apoderados. De este modo, confirmó que la víctima no era estudiante actual de la escuela, en la que Craig era profesora de música.

Craig deberá presentarse de manera presencial ante el Tribunal de Distrito el próximo 27 de marzo. Para obtener la libertad bajo fianza, tuvo que pagar 20.000 dólares de forma directa, además de otros 50.000 dólares como garantía. Esta medida se mantendrá vigente hasta su próxima comparecencia judicial.

