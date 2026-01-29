Reconocido cantante chileno es confirmado para el nuevo reality de Canal 13, «Vecinos al límite»: «Quizás, salga algún hit antes de salir»

Cada vez falta menos para el inicio de «Vecinos al límite», reality que llegará a suceder a Mundos Opuestos en Canal 13. En este sentido, cada vez se conocen más detalles con respecto a este espacio.

Vale señalar que el programa será conducido por Sergio Lagos y Karla Constant. Además, la temática se basará en un barrio con cuatro casas y en cada una de estas vivirá un equipo. De este modo, deberán competir para tener una mejor vivienda y evitar el desalojo.

Hasta ahora ya se habían anunciado a tres líderes de equipos junto a sus respectivos acompañantes quienes los ayudarán a lider a su grupo.

Los confirmados hasta ahora eran Alejandra Fosalba con la compañía de su colega Felipe Contreras; la empresaria Paula Pavic con su amiga Carla Ballero; y Joche Bibbó, con su ex compañero de «Mundos opuestos», Princeso.

Y recientemente se dio a conocer al cuarto capitán, quien es un reconocido artista nacional.

Popular artista es confirmado para «Vecinos al límite»

Canal 13 confirmó que Héctor Muñoz, más conocido como Kanela, vocalista de la banda Noche de Brujas será el cuarto y último líder de uno de los equipos.

Cabe destacar que el apodo del artista de 44 años oriundo de Coronel se debe a sus antepasados mapuches. Resulta que su abuela le decía que era comom un árbol canelo, «delgado y largirucho». De este modo, consiguió el apodo que en un principio era una burla por parte de sus excompañeros y que después se transformó en su nombre artístico.

Actualmente, es una reconocida figura den el mundo de la cumbia y junto a su banda interpreta grande éxitos como «Me gusta todo de ti», «Entrégame» y «Dime por qué».

Cuenta con cinco discos de estudio, tres DVD en vivo y se ha presentado en importantes escenarios como el Festival de Viña del Mar en 2015 y el Festival del Huaso de Olmué en 2016.

Y ahora se prepara para su primera experiencia en un reality. De este modo, este sábado estará presente en el casting masivo de «Vecinos al límite» que se desarrollará en el Centro Parque del Parque Araucano, en Las Condes, donde escogerá a cuantro integrantes desconocidos que sumen a su equipo.

«Buscaré a gente sencilla, carismática y que tenga afinidad con la música, que ojalá toque algún instrumento como guitarra o piano, para así poder seguir creando algo en el encierro. Quién sabe, quizás, salga algún hit antes de salir, sería algo muy simpático», indicó.

