Participante de Mundos Opuestos se le declaró a compañero, pero no terminó como esperaba: «Mantengamos esta amistad»

Recientemente, el participante del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, Mario Ortega vivió una inesperada situación en el encierro.

Resulta que el popular chico reality se le declaró a su compañera Vanessa Santos. Sin embargo, el resultado no fue el que esperaba.

Mario Ortega se le declara a Vanessa Santos y no termina como esperaba

Resulta que cuando finalizaba la fiesta, la brasileña le dijo a Súper Mario que Valentina pensaba que él estaba interesado en ella, cuando en verdad la relación es de amistad.

Sin embargo, el chico reality quiso aprevechar esta oportunidad y confesó que «yo si tengo intenciones».

Vanessa se mostró sorprendida y aseguró que no entendío las señales y que se debieron poner límites.

«Sí entendiste las señales. Los límites se pasaron hace rato. O es, o no es. Las repercusiones serán afuera, no aquí. Si esto no ocurre ahora, no va a ocurrir nunca», mencionó Mario Ortega. Además, intentó darle un beso, aunque fue rechazado.

Frente a esto Vanessa Santos le indicó: «Gracias por tu sinceridad. Mantengamos esta amistad bonita y punto». Asimimismo, le dio un abrazo para cerrar el momento.

Al día siguiente, sin saber lo que había ocurrido, diversos participantes opinaron con respecto al vínculo entre Marío Ortega y la brasileña.

«Creo que Mario se perdió. A veces pierde las riendas el caballo, y si Vanessa le abre las puertas, éste entra corriendo», indicó Joche.

Por otro lado, Evelyn mencionó: «Me llama la atención que alguien con tanta experiencia esté jugando con esa experiencia. Tirar por la borda todo por nada».

Es importante mencionar que Marío Ortega se encuentra en una relación con Marly Fontecilla, quien trabaja como TENS y llevan seis años juntos.

También te podría interesar leer en RadioActiva: ¡Orgullo nacional! Sinaka es destacado por el prestigioso medio estadounidense Pitchfork: «Canaliza el espíritu del perreo clásico»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google