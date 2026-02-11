A sus 48 años: Fallece reconocido actor internacional recordado por protagonizar la serie Dawson’s Creek

El mundo del entretenimiento está de luto. El actor internacional, conocido por protagonizar la serie dramática de televisión «Dawson’s Creek”, falleció en la mañana de este miércoles a los 48 años por un cáncer colorrectal.

El intérprete, habría sido diagnosticado de cáncer en agosto del 2023, sin embargo, se encontraba en buenas condiciones. “Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, comentó su esposa a través de una publicación de Instagram, notificando el suceso.

Con un historial repleto de películas y programas como “Varsity Blues”, el actor James Van Der Beek deja el mundo terrenal.

El mensaje de sus familiares

“Nuestro querido falleció en paz esta mañana. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo”, confesó su esposa Kimberley Van Der Beek.

“Por ahora, pedimos privacidad y paz mientras lloramos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo», finalizó en la publicación.

El actor fue diagnosticado con cáncer colorrectal en agosto de 2023, una enfermedad que suele presentarse a los 45 años o más. No fue hasta el pasado noviembre de 2024 que el actor habría subido un video contando a las redes sobre su diagnóstico. “Estoy en un buen lugar y me siento fuerte”, decía en el post.

La trayectoria de Van Der Beek

Había alcanzado la fama a nivel global con apenas 20 años, luego de haber protagonizado la exitosa serie juvenil Dawson’s Creek (1998 – 2003), convirtiéndose en un ícono adolescente.

Participó en diversas series reconocidas de la televisión como Law & Order: Criminal Intent, CSI: Cyber, Modern Family, Criminal Minds, How I Met Your Mother, y muchas más.

Además de su personaje en Varsity Blues (1999), éxito en taquillas, actuó en películas como Texas Ranger, Power Rangers, The Rules of Attraction, entre otros.

