«Miedo y tristeza…»: Américo rompió el silencio y dejó un misterioso mensaje tras rumores de quiebre con Yamila Reyna

La polémica comenzó con un rumor que lanzó anoche la periodista Cecilia Gutiérrez. A pesar de que ninguno ha confirmado la información, diversas fuentes en redes sociales aseguran que Américo y Yamila Reyna terminaron su relación en medio de una intensa confrontación.

Por su parte, Yamila Reyna utilizó sus redes para anunciar que cancelaría sus próximos shows, debido a motivos personales. Américo en cambio, no se refirió directamente al tema, pero dejó una misteriosa reflexión en sus redes sociales.

Américo rompió el silencio y dejó un misterioso mensaje tras rumores de quiebre

Así, en su perfil de Instagram, Américo compartió una fotografía suya mirando al horizonte, y dejó un engimático mensaje: «Una pausa… otra vez. Respirar…. profundo. Reflexionar…. sin discriminar. Mirarse…. sin filtros. Observar…. a todos y todo (este es el momento). Esperar… con paciencia y fuerza«.

«El silencio siempre ha sido mi consejero más sabio, en mis aciertos y en mis errores, como también mis emociones (aunque aun estoy aprendiendo de ellas)», agregó el «Rey de La Cumbia«.

Respecto al momento que atraviesan Américo y Yamila Reyna, el cantante señaló: «¿Qué siento ahora? Miedo y tristeza, pero si me lo permito el tiempo me dará exactamente lo que quiero y necesito… El tiempo me dará lo que necesito…. y lo que tanto quiero».

Para cerrar, hizo referencia a la canción con la que acompañó la publicación, Aún me sigo encontrando de Gian Marco y Rubén Blades: «Esta canción siempre me aterriza, esta canción siempre me acompaña, esta canción siempre me invita a comenzar otra vez«.

