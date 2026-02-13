Chayanne en Chile: horario, entradas disponibles y todo lo que debes saber sobre su presentación en el Estadio Nacional

Tras agotar ocho fechas, y reunir a más de 100.000 personas en su gira “Bailemos Otra Vez Tour”, el cantante internacional, Chayanne, agregó un nuevo y último concierto programado para este 14 de febrero a las 21:00 horas en el Estadio Nacional. Conoce las entradas disponibles y todo lo que debes saber para ingresar al concierto sin problemas.

Con más de 40 años de carrera y 50 millones de álbumes vendidos, Chayanne, el “papá de las latinas”, sigue siendo uno de los artistas más queridos de Latinoamérica. Sus canciones, que han sido grandes éxitos, reúnen generaciones y repletan los escenarios donde quiera que vaya.

Tickets disponibles

A través del sitio web de TicketMaster, podrás acceder a las últimas entradas del show.

Los sectores disponibles son Cancha, Andes, Pacífico Alto y Pacífico Medio. Solo para Cancha y Andes las entradas son liberadas, por lo tanto no tienes asiento asegurado. Para los demás sectores, quedan pocos asientos que verás en la página al momento de comprar.

Precios de los sectores

Cancha: $40.000 más $8.160 de cargo por servicio. Tiene un descuento del 20% por el día de San Valentín, quedando el precio a $32.000 pesos. $40.000 más $8.160 de cargo por servicio. Tiene un

Andes: $80.000 más $15.160 de cargo por servicio. En este sector, podrás ver al cantante desde lo alto.

Pacífico Alto: $145.000 más $26.535 de cargo por servicio. Está numerado, así que tendrás tu asiento asegurado y podrás llegar cuando quieras. Este es el sector más cercano a Chayanne disponible.

Pacífico Medio: $155.000 más $28.285 de cargo por servicio. También es enumerado.

Lo que debes saber para ir al concierto

Además de adquirir tus entradas, hay ciertas reglas que cumplir para ingresar al recinto sin problemas. Tales como:

No ingresar cámaras profesionales

Prohibido el ingreso de alimentos y bebestibles (dentro hay puntos de venta)

Llevar tu cédula de identidad al día

Tener descargado tu E-ticket

No estará disponible el estacionamiento de Parque O’Higgins

Con todo eso listo, podrás entrar al show sin atados y disfrutar del artista.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google