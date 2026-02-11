Desde Fiebre de Baile y Primer Plano: Estos son los rostros que se sumarán a Contigo en La Mañana para cubrir el Festival de Viña

Contigo en La Mañana, el matinal de Chilevisión que conduce Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui, tendrá una transmisión especial para el Festival de Viña 2026.

Esta, comenzará el sábado 21 y domingo 22, justo antes del inicio del certamen. Pero además, anunciaron nuevas contrataciones especiales para sumarse al panel, durante el Festival de Viña del Mar 2026.

Estos son los rostros que se sumarán a Contigo en La Mañana para el Festival de Viña

Acorde a información de La Cuarta, Contigo en La Mañana anunció a los nuevos rostros que se sumarán al matinal. La primera que formará parte de la transmisión especial será Antonella Ríos, que pasará de Zona Latina a Chilevisión durante el festival.

Por otro lado, confirmaron que otro que se sumará al espacio, será uno de los personajes más controversiales de la televisión en el último tiempo. Se trata de Vasco Moulian, uno de los integrantes del jurado de Fiebre de Baile, altamente criticado en redes sociales.

También, se sumará al matinal el diseñador Miguel Ángel Guzmán, presuntamente, con el objetivo de comentar la Gala de Viña. Por otro lado, también formará parte del matinal una de las figuras de la nueva farándula, desde las redes sociales, Danilo 21.

El creador de contenido, que también es parte del panel de Primer Plano, estará en la nueva apuesta festivalera del matinal de Chilevisión.

Por último, aseguraron que Contigo en La Mañana también contará con invitados sorpresa, que tendrán relación con lo que vaya pasando durante el Festival de Viña del Mar.

Cabe aclarar que el matinal de Chilevisión mantendrá su horario habitual de lunes a viernes, mientras que la transmisión del sábado y domingo previo al inicio del festival, será entre las 09:00 y las 13:00 horas.

