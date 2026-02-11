El furor de Katteyes: Su ascenso en la música urbana que la llevó a ser telonera de artistas internacionales

Fernanda Villalobos, mejor conocida por su nombre artístico Katteyes, ha logrado hito tras hito. Con más de 9,6 mill de oyentes en Spotify, la cantante es una de las voces femeninas más potentes dentro del género urbano. Su paso de las redes a la música le trajo un sinfín de logros.

Dentro de los más recientes, la artista fue catalogada como “la diamante en bruto” por la revista Billboard y teloneó a cantantes internacionales como Mora, Bad Bunny y en su show de este martes, a la cantante internacional Doja Cat.

La telonera del momento

Con éxitos como “Todo K Ver”, “Báilame Así” o su colaboración con Sinaka “Aló”, la influencer ha sabido marcar territorio en la industria musical.

La noticia de telonear a Mora ocurrió después de haber ganado el Copihue de Oro a Canción del Año con su hit “Ponte Lokita”, junto a Kidd Voodoo. El single había sido uno de los temas más influyentes del 2025.

Es así como, desde la cuenta de Bizarro, revelaron que Katteyes abriría el concierto de Mora, uno de los artistas más reconocidos de Puerto Rico, en el Estadio Bicentenario de La Florida. Sin dudas, un gran hito que recordar.

Los momentos icónicos no terminarían ahí. Cantó para la Teletón y fue invitada a subir al escenario de la Quinta Vergara para cantar con Kidd Voodoo en la última edición del Festival de Viña del Mar. Lo que vendría después, sería aún mejor.

Álvaro Díaz

Reconocido cantante, rapero y compositor de música urbana y trap, había vuelto a las tierras chilenas con su gira “Sayonara Tour” el pasado 8 de marzo de 2025 en el Teatro Caupolicán.

Ahí también estuvo de telonera Katteyes, quien subió al escenario a Princesa Alba y Kidd Voodoo para cantar los hits «Convéncete Remix» y «Ponte Lokita».

Bad Bunny

Bad Bunny, el puertorriqueño que ha sido tendencia por su presentación en el Super Bowl, es catalogado como uno de los cantantes urbanos más prestigiosos de la industria.

Además de su reciente premio en los Grammys por “Álbum del Año”, el artista nos entregó sus mejores éxitos de “Debí Tirar Más Fotos” con una gran gira que aterrizó en Chile.

El pasado 9, 10 y 11 de enero tuvimos coreando al oriundo de Puerto Rico en el Estadio Nacional con su tour “Debí Tirar Más Fotos World Tour”. Pero antes del inicio de su show, Katteyes teloneó su segunda presentación, un tremendo hito para la artista nacional.

Doja Cat

La artista internacional, con más de siete años de carrera, acaba de hacer un épico show en el Movistar Arena. Su gira “Ma Vie World Tour” llevó a la artista a dar un espectáculo sensual, energético y cercano a los fans de Chile.

Y la apertura se la llevó nada más ni nada menos que Katteyes, que con un preciado outfit subió al escenario del Parque O’Higgins a seguir marcando hitos en su carrera.

Su salto al estrellato

En entrevista con RadioActiva, la cantante confesó lo difícil que es ser mujer en el género urbano. A pesar de sus éxitos, que son virales en redes sociales, las críticas desmedidas llenan los comentarios cada vez que anuncia algo nuevo.

Sin embargo, destacó que esos momentos la ayudan a crecer y seguir abriendo puertas para futuras mujeres que quieren estar dentro del rubro.

Hoy, con casi 14 millones de seguidores en Instagram, su reciente video “Aló”, es la canción del momento junto a Sinaka.

