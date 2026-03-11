«Le dijimos»: Impacto por video de detención de reconocido cantante durante grabación de nuevo proyecto

Recientemente, a través de redes sociales comenzó a circular diversos registros que han generado gran impacto en el mundo de las redes sociales.

En estos videos se puede ver la supuesta detención de un popular influencer y cantante urbano. Hablamos de Flaitiano, quien es muy conocido en las plataformas y es un personaje histórico de los realities digitales de Diego González.

De hecho, esta situación habría sucedido durante la grabación de un nuevo espacio del creador de contenido. Se trata del proyecto «Gira de Estudios».

En los videos se puede ver que la presunta detención ocurrió en una bencinera. Incluso Flaitiano está dentro de una patrulla.

En un registro que se ha viralizado en Instagram, compartido por la cuenta @edisxntv, se ve al popular influencer y cantante urbano Barbero Exótico diciendo: «Free Flaitiano (…) Cabro con… Le Dijimos».

Vale señalar que por el momento no se conocen detalles al respecto. No se saben los motivos de la detención y tampoco si es que efectivamente fue real o se trata de una humorada.

Las reacciones que dejó la supuesta detención de Flaitiano

Como era de esperarse, esta situación que se viralizó rápidamente en rede sociales ha generado múltiples reacciones.

Por ejemplo, el video antes mencionado compartido por @edisxntv obtuvo diversos comentarios y sumó miles de «me gustas». De este modo, algunos le mandaron su apoyo a Flaitiano. Mientras que otros dudaron de la veracidad de los hechos.

«Free Flaitiano»; «Está todo improvisado no veen al flaitiano cagao de la risa y los pacos también riéndose»; «Yo creo que es puro contenido»; «Ahora le llegará la fama»; «Por qué se lo llevaron precioso»; «Hasta los pacos se prestan pal show», escribieron algunos cibernautas.

