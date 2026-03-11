«Espero que me llamen»: Julio César Rodríguez revela el canal en que le gustaría trabajar tras su renuncia a Chilevisión

Julio César Rodríguez ha estado en la palestra del espectáculo chileno. La razón, por la sorpresiva salida del canal donde estuvo trabajando por 13 años, Chilevisión. De todas formas, por temas de contrato, estará presente en CHV hasta el último día de este mes.

Ahora, tras conversaciones donde comenta sobre su decisión y las razones por las que optó a dejar atrás CHV, reveló cuál sería el canal donde le gustaría continuar su carrera televisiva.

La noticia tomó por sorpresa a la industria televisiva, sobre todo porque el animador estaba siendo partícipe de varios proyectos, posicionándolo como en uno de los momentos más sólidos de su carrera.

Aunque confesó sobre su canal favorito para trabajar, también confirmó que no tiene contrato con ningún canal, por ahora.

Esto fue lo que dijo JC Rodríguez

Mientras que en las redes sociales y programas de farándula impulsan las teorías sobre su futuro laboral, incluyendo un supuesto fichaje por Mega, el propio comunicador salió a aclarar la situación.

Durante un live de su canal digital “Somos Yuly”, JC fue consultado por los rumores que lo vinculaba con otros canales. Fue así como respondió que no tiene acuerdos firmados con ninguna estación.

Pero confesó que su desafío sería trabajar en Televisión Nacional de Chile.

“No tengo nada con ningún canal de televisión. Te lo juro. Nada con ningún canal. Espero que me llamen. Haría TVN encantado”, dijo.

De todos modos, explicó que más allá que preferir un canal sobre otro, lo que le es interesante es el desafío editorial y creativo que podría implicar trabajar en una señal pública con recursos más acotados.

“Si tú me dices qué creo que es desafiante, es desafiante hacer un canal así, como TVN, con los pocos recursos que tiene”, aclaró.

Los motivos tras su renuncia

El animador también habló de las razones que lo llevaron a dejar CHV, descartando conflictos personales con la nueva administración.

Según mencionó, su salida fue principalmente por diferencias en la visión de programación. Mientras que los nuevos dueños del canal preferían menos programas en vivo y más contenidos grabados para reducir costos, Rodríguez optaba más al valor de las transmisiones en directo, influyendo en que los programas en vivo permiten una conexión más potente con las audiencias actuales.

En enero de 2026 el canal fue adquirido por el holding Vytal Group LTD., grupo liderado por el empresario argentino Tomás Yankelevich (con más del 75% de participación) y los chilenos Jorge Carey (quien asumió como CEO y es dueño de CNN Chile) y Edgar Spielmann.

“Hay que saberse ir y yo tenía ventanas de tiempo para poderme ir, que se cumplían ahora y era mejor irse ahí, bien y sin problemas. Me llevo super bien con la nueva administración en términos humanos y en términos de relaciones, así es que era mejor salir bien”, manifestó.

Pese a los rumores que circularon en los últimos días, JC aseguró que su relación con la nueva administración de Chilevisión sigue siendo cordial.

