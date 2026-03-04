El delicado motivo que hizo que Pamela Díaz no se presentará a «Hay que decirlo»: tuvo que viajar de urgencia a Puerto Varas

Durante la jornada de este martes, Pamela Díaz no estuvo presente en el programa de farándula de Canal 13, «Hay que Decirlo». Ausencia que generó sorpresa en algunos televidentes.

De este modo, el espacio de entretención fue conducido por Karla Constant y Matías Vega. Esto debido a que el otro conductor, Nacho Gutiérrez está de vacaciones.

En este sentido, recientemente, el medio Fotech dio a conocer que Pamela Díaz se habría ausentado debido a una triste noticia.

Revelan que Pamela Díaz se ausentó de «Hay que decirlo» por delicado motivo

El medio ya nombrado dio a conocer que Pamela Díaz no estuvo presente en el espacio de Canal 13 debido a la muerte de su abuelo paterno.

De acuerdo a lo que informaron, la «Fiera» se habría enterado de la noticia horas antes del inicio del programa.

En este sentido, el portal señalado dio a conocer que Pamela Díaz viajó hasta Puerto Varas para juntarse con su familia.

Frente a esto, es posible que la comunicadora no esté presente durante este miércoles en «Hay que decirlo». De hecho, Karla Constant, indicó que este también estará conduciendo el espacio.

Además, es importante mencionar que Pamela Díaz no se ha referido públicamente al tema en sus redes sociales. De hecho.

Sin embargo, si ha estado subiendo contenido. Principalmente de algunos emprendimientos y de un evento en el que estará presente esta semana.

De este modo, se espera que próximamente la «Fiera» se refiera a través de sus redes sociales o de alguna otra manera a la situación.

