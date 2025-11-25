Don Francisco entrega detalles sobre la Teletón 2025 y sorprende con adelanto de canción con Zúmbale primo: «La hice ahí en una horita»

A pocos días de que se lleve a cabo la Teletón 2025, Don Francisco estivo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». Instancia, en la que entregó detalles de la próxima versión del evento solidario del 28 y 29 de noviembre.

De este modo, el icónico animador chileno adelantó que habrá «40 números diferentes sobre el escenario y más de un centenar de artistas a lo largo de las 27 horas de transmisión».

A esto se le suman 24 animadores de la televisión chilena, 30 contactos regionales, 60 bailarines y 35 influencers en la transmisión de la Digitón.

Además, Don Francisco valoró el desarrolló de la Gira Teletón. «15 paradas en todo Chile donde asistieron, más de 100 mil personas», indicó.

En este sentido, indicó que «hay que convocar a la gente lo más posible, porque están divididos ahora por la política».

El tema entre Don Francisco y Zúmbale Primo

El animador indicó que estuvo con Zúmbale Primo y que preparó una canción junto a ellos, del cual nos mostró «un pedacito».

«La hicimos en un ratito (…) La hice ahí en una horita», indicó.

«Yo creo que ellos no creían que yo hacía las canciones. Yo creo que ellos pensaban que otro me las hacía. Y la hice ahí delante de ellos», agregó Don Francisco.

Posteriormente, el comunicador protagonizó un cómico momento tras ponerse a improvisar sobre una base.

