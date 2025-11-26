Reflota inesperada predicción de Latife Soto tras importante anuncio de famosa chilena

Hace un tiempo, Latife Soto soprendió con una inesperada predicción sobre una famosa figura, luego de ver las cartas que sacó el rostro de Mega, José Antonio Neme.

«Ojo, que hay una mujer que puede estar embarazada. Es una mujer famosa, va a ser una sorpresa, y parece que guardó óvulos. Esto va a ser muy sorpresivo y si sale en tus cartas es porque puede ser en tu canal», le indicó la tarotista al periodista.

Frenta a esto, Neme le consultó: «¿Alguien guardó óvulos y se embarazó?».

«Sí, algo de un tratamiento», contestó Latife Soto revisando las cartas.

Reflotan predicción de Latife Soto

Además, en dicha oportunidad, Latife Soto entregó algunas pistas sobre de quién se trataría.

«Es buenamoza, tiene sus años ya, no es jovencita. Viene una guagüita», indicó.

Y recientemente, seguidores de la tarotista recordaron esta predicción y muchos indicaron que se cumplió luego de que la animadora de Mega de 33 años, Tita Ureta anunció que espera su primer hijo junto a su esposo Spiro Razis.

Vale señalar que la comunicadora reconoció en conversación con Revista Ya que «primero tuve miedo de no quedar. Con el paso del tiempo me lo cuestioné: hoy en día vas a un ginecólogo y ya te mandan automáticamente al especialista en fertilidad. Yo ya había tenido pólipos, venía asustada por la historia de mi mamá. Veo en mi entorno lo difícil que está siendo ser mamá. No veo la maternidad como algo obvio».

