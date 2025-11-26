Popular comediante chilena lanza potente acusación contra su ex: «Tengo pantallazos y fotos de las asquerosidades que hacía»

Recientemente, una popular comediante e influencer chilena sorprendió en redes sociales tras compartir un duro desahogo contra su ex.

Se trata de Pau San Martín, también conocida como «Profe Pau», quien dio mucho que hablar tras acusar a su ex de mentir y difamarla en distintos espacios.

Mediante sus historias, la humorista lo acusó de inventar versiones para justificar una supuesta infidelidad.

«¿Hasta cuándo hablas mentiras sobre mí para justificar que me cagaste? Ningún cahuín que inventís supera las joyas de pantallazos y fotos que tengo de las asquerosidades que hacía», indicó Pau San Martín.

Si bien, la comediante indicó que tiene pruebas para perjudicar a su ex. Sin embargó, indicó que no lo hará público. Su molestia radica en que, según afirma, él habría recurrido a la difamación para instalar una versión que le favoreciera. «Pa’ qué difamarme en un medio que yo misma te metí», indicó.

Además, en otro video, la «Profe Pau» le pidió a sus seguidores que no lo increparan, ni que traten de que trataran de buscar quién es. Sin embargo, no para protegerlo, sino que para que tenga visibilidad.

«Los narcisistas necesitan ser protagonistas y tener el control del relato», indicó. Además, lo acusa de hacerse la víctima.

«No necesita más pantalla de la que le acabo de dar recién; yo sé que le va a llegar ese mensaje», añadió Pau San Martín.

Asimismo, la humorista indicó que su ex habría hablado mal de elle con colegas y cercanos, lo que habría generaron desconfianza en su entorno.

