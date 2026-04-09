«Me gritó en camarines»: Revelan nueva acusación contra rostro televisivo y Pamela Díaz tuvo inesperada reacción

Durante los últimos días, el periodista de farándula Sergio Rojas, quien conduce el programa «Que te lo digo» en Zona Latina ha estado en el centro de atención. Esto debido a que el exmiembro del espacio, Francisco Ruiz de Gamboa acusó malos tratos de su parte.

Sin embargo, esto no es todo. El ahora exdirector Vicente Parra, renunció al espacio tras ser regañado por Rojas en vivo.

Y a esto se le suma otra acusación contra el comunicador, la que fue compartida por la cuenta de Instagram, especializada en farándula, @noticiasespectaculo.

En concreto, compartieron un pantallazo de un relato de un hombre que habría trabajado con Sergio Rojas en el pasado.

Revelan nueva acusación contra Sergio Rojas

El hombre indicó: «Yo trabajé con él y es una persona que no mide sus actos. Tiende a sobrepasar los límites, no me sorprende que se le acuse de maltrato; a mí me gritó en camarines una vez por un sushi».

El sujeto dio a conocer que trabajó con Sergio Rojas en Me Late y Me Late Prime, donde fue productor. «De hecho, Antonella Ríos se metió a defenderme, porque yo quedé plop», indicó.

Vale señalar que el post se llenó de comentarios. En este sentido, llamó mucho la atención la reacción de Pamela Díaz, quien escribió: «Uffffffff».

Además, otros usuarios acusaron que se podría tratar de un tongo y que la cuenta estaba borrando comentarios.

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