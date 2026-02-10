Gala del Festival de Viña 2026: así puedes conseguir entradas gratis para ver el desfile de los famosos

Cada vez falta menos para el tan ansiado Festival de Viña 2026, y con ello también se espera la tradicional gala, que se desarrollará en Sporting Club y que ya cuenta con varios confirmados.

El evento es el viernes 20 de febrero. En total 150 figuras van a desfilar por la alfombra roja del certamen viñamarino. Algunos de los rostros que dirán presente son Fernando Solabarrieta, Belén Mora, Toto Acuña, Millaray Viera, Kika Silva, Gala Caldirola, Cony Capelli y más.

Vale señalar que la pasarela tendrá más de 900 metros cuadrados. Además, la Gala del Festival de Viña contará con una gran cobertura con 23 cámaras televisivas.

Por otro lado, los encargados de conducir el evento serán José Antonio Neme y Tonka Tomicic.

En tanto, Marcelo Marocchino realizará los comentarios de moda. Mientras que Florencia Vial estará en distintos puntos recogiendo impresiones de los famosos que estarán desfilando en la Gala del Festival de Viña.

¿Cómo conseguir entradas gratuitas para la Gala del Festival de Viña 2026?

Vale señalar que a diferencia del año pasado, en esta edición la entrada para ir a ver a los famosos desfilar volverá a ser gratuita.

Mega informó a través de un comunicado que los tickets se podrán adquirir a través de la página web de PuntoTicket y que están destinada a todo tipo de público.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 13 de febrero, a las 10:00 horas.

De este modo, los interesados podrán conseguir sus entradas y disfrutar de un icónico evento de la televisión chilena. Vale señalar que hay un máximo de tres tickets por rut.

Por otro lado, es importante mencionar que el Festival de Viña 2026 iniciará el domingo 22 de febrero y se extenderá hasta el viernes 27.

