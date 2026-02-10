“Me emociona celebrar nuestra cultura y sabor latino”: Luis Fonsi se sincera tras el lanzamiento de su canción “Cambiaré” en colaboración con Feid

Luis Fonsi, el cantante puertorriqueño con más de dos décadas de carrera, acaba de estrenar la canción “Cambiaré” en colaboración con Feid.

En conversación con RadioActiva, el artista se sinceró sobre su cambio más relevante en su trayectoria, la creación del single y posibles fechas para un futuro tour que incluiría a Chile.

El estreno en las calles de Puerto Rico

“Fue un placer grabar con Feid”, dijo Fonsi en conversación con Andrea Fuentes. La canción, que mezcla el género urbano con la salsa, fue toda una improvisación para su estreno.

Y es que los videos de los cantantes en la calle se hicieron tendencia al instante. La razón, era que estrenaron la canción en la calle de San Sebastián, en Puerto Rico. El artista reveló que a mediados de enero se celebra “La calle de San Sebastián”, un festival llamado como “La fiesta de la calle” que tal cual dice la palabra, es un encuentro de fiesta y comida.

Es en ese momento, que Fonsi le pregunta a Feid “¿Te imaginas si nos aparecemos aquí a mitad de la calle?”, a lo que, sin dudarlo, el cantante de Colombia le responde que sí. Justo tuvieron la coincidencia de que la canción salía tres días después del festival, así que tenían todas las posibilidades de hacer éxito en las calles. “Wow, pues vamos a hacerlo”, mencionó el puertorriqueño.

Aterrizaron la idea, fueron con amigos y sucedió. El lugar es emblemático de Puerto Rico, donde se escucha mucha música tropical. Era el momento perfecto para dar inicio a esta nueva etapa con Cambiaré.

La pasión de Fonsi por lo latino

El puertorriqueño describió la canción como un ritmo que te lleva a las raíces latinas, lo tropical y la salsa. Volver a hacer temas del género latino es, para él, un sentimiento que respeta muchísimo. “Me crié con ello. Es lo que escuchaba mi papá en mi casa”, dijo.

Nunca había hecho una canción de salsa, a pesar de que esta es una “salsa moderna”, fue producida por uno de los productores del género más importantes. “Lo único que rompe es que uno es cantante pop y otro es urbano”, refiriéndose a sí mismo con Feid.

El poder de tomar riesgos

“Eso es lo que nos emociona, poder arriesgarnos y celebrar nuestra cultura y sabor latino”, confesó el cantante. “La gente lo que quiere es bailar y pasarlo bien. Esa es nuestra filosofía”.

Colaborar con Feid fluyó natural. Dijo tener admiración y respeto mutuo. Es la primera vez que cantan juntos. “Me parecía que él le iba a dar un color y sabor diferente que necesitaba en la colaboración”, detalló.

Para él, que un artista pueda llevar otro punto de vista en un single, con ideas diferentes, es netamente perfecto. Tener ángulos distintos hace que la canción crezca por tener esa variedad. “Me siento muy privilegiado de rodearme de gente de verdad”, dijo.

El gran cambio de Luis Fonsi es, según sus palabras, haber dejado de tomar decisiones con miedo y sobre pensar en cada detalle. “Dejar de buscarle la quinta pata al gato”, destacó.

Este switch de mentalidad ocurrió hace 11 años atrás, y que lo ayudó mucho con la creación de canciones que, a lo mejor en el momento no era lo que ganaba en visualizaciones, pero que “cuando a uno le gusta, se siente bien, la gente lo percibe y a la gente le va a gustar”, confirmó.

La canción no proviene de los sentimientos de Fonsi, eso fue lo primero que aclaró; “No es algo que esté viviendo yo, ahora mi vida es, por suerte, de mucho paz y amor”.

Entre las estrofas, podemos entender que la canción te lleva a la reflexión de mirarse al espejo y decir que tienes que cambiar ciertas actitudes para que el amor funcione.

En esa misma línea, constató que hay que crear historias para la gente, auto proclamándose como un mensajero en las canciones.

Luis Fonsi en Chile

A pesar de no tener fechas oficiales, confirmó que este año comienza su gira en noviembre, por lo que tendrá a Chile como uno de los países a visitar. Por el momento, tendremos más música del artista.

“Gracias Chile, los amo mucho, es un regalo estar con ustedes. Estoy loco por estar cerquita”, finalizó el cantante.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google