Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Múltiples incendios forestales se han desarrollado en la zona centro-sur del país. Principalmente en sectores de las regiones de Ñuble y Biobío.

La situación ha tenido graves consecuencias, como el fallecimiento de 19 personas, más de 1.500 damnificados, lesionados, y múltiples daños materiales.

En este sentido, es importante señalar que en nuestro país existe un trámite, el cual permite poder recuperar el valor de billetes y monedas que se dañaron en una emergencia como la que se vive en estos momentos.

El trámite para recuperar dinero dañado durante incendios forestales

Todos quienes tengan billetes o monedas que fueron dañadas por una emergencia pueden solicitar su reembolso. Para esto se debe rellenar un formulario que se encuentra disponible en la página web del Banco Central.

Luego, en el caso de las personas que viven en la Región Metropolitana, deben ir de manera presencial hasta las oficinas del Banco Central. Estas se encuentran en la comuna de Santiago, en Agustinas 1180.

Por otro lado, quienes vivan en otras regiones pueden hacer el proceso de manera digital. Mientras que el dinero lo podrán recibir en sucursales que estén autorizadas.

Es importante mencionar que desde el Banco Central recordaron que la recuperación de billetes o monedas dañadas no se limita únicamente a casos de incendios forestales. También es posible llevar a cabo este trámite en casos de otras situaciones derivadas de catástrofes naturales.

