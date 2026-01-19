Eduardo Fuentes revela que sufrió lamentable pérdida durante semana del Festival de Olmué: «Me dolió no poder estar ahí»

Recientemente, se estrenó un capítulo especial del podcast Mari con Edu de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, del cual se están grabando episodios en Olmué para que sean lanzados durante el verano.

Vale señalar que se trata de un tipo de homenaje, ya que fue en esta ciudad, luego de animar la anterior versión del festival, donde surgió la idea de desarrollar el programa digital.

En el capítulo ya estrenado recordaron diversas anécdotas de su experiencia en el certamen. En este sentido, Eduardo Fuentes reveló que sufrió una lamentable pérdida durante la semana del Festival de Olmué 2025.

El rostro de TVN señaló en el podcast que durante un día del certamen le confirmaron la partida de una de sus perritas.

La lamentable pérdida de Eduardo Fuentes durante el Festival del Olmué 2025

«Fue triste. Uno que tiene mascotas sabe cuánto ama a sus mascotas. Y cuando uno ha perdido una mascota es un dolor muy grande, es como cuando se muere un familiar. Yo sé que hay gente que de pronto encuentra medio ridícula esa propuesta. Pero bueno, es más de uno, uno lo siente así y justamente los sentimientos no se tienen que estar explicando», indicó en conversación La Cuarta.

«Coincidió que estando acá en una noche de Olmué, tuvimos que dormir a una perrita, a la Clarita que la teníamos hace muchos años, estaba viejita, enfermita. Y mi familia la tuvo que hacer dormida y yo no estaba ahí», agregó Eduardo Fuentes.

En este sentido, confesó: «Yo siempre he despedido a mis perros. Me dolió no poder estar ahí, acompañarla en ese momento, abrazarla, despedirme como uno quisiera. Y me entero de acá. Entonces me llaman con mucho tino para decirme, porque yo sabía que había estado un poquito enferma. Me dicen que ya estaba sufriendo demasiado, que la iban a dormir».

«Me acuerdo y se me humedecen los ojos. A ver, esto también tiene una cosa que uno trabaja con la gente, y la gente no tiene por qué enterarse de todas las tristezas que uno vive. Pero esa tarde estuve llorando en mi habitación amargamente por la pérdida de mi perrita, pero en un minuto tú dices ‘ya listo, vamos a una ducha, tripas corazón y al escenario'», continuó el periodista de TVN.

Además, Eduardo Fuentes indicó que «el que mi perrita ese día tuviera que partir porque era lo más razonable, no dependía de mí. Y lo si dependía de mí, que yo le di una vida linda mientras estuvo con nosotros».

