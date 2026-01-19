Gabriel Boric entrega actualización sobre los incendios forestales en Biobío y Ñuble: «Mejor que lo proyectado»

Complejos momentos se están viviendo en las regiones de Biobío y Ñuble, donde se registran incendios forestales en distintos puntos.

De acuerdo a información oficial, hay 325 hogares destruidos y en total han fallecido 19 personas.

De este modo, Bomberos y Conaf se encuentran trabajando para apagar el fuego. En tanto, funcionarios del Ejercito de Chile, Carabineros y desde el SENAPRED están enfocados en ayudar a evacuar.

Y recientemente, el Presidente Gabriel Boric habló con respecto a los incendios forestales e indicó cómo se proyecta la jornada.

Las recientes palabras de Gabriel Boric sobre los incendios en las regiones de Biobío y Ñuble

Durante la mañana de este lunes, Gabriel Boric compartió un post en su cuenta de X (antes) Twitter, donde valoró el trabajo que se realizó en la noche. Aunque advirtió que las altas temperaturas que se esperan podrían complicar la situación.

«La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado; sin embargo, las condiciones climáticas durante el día no serán buenas por lo que es posible que se reactiven focos», indicó.

«Estamos en trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas.», agregó.

La noche de hoy en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado, sin embargo las condiciones climáticas durante el día no serán buenas por lo que es posible que se reactiven focos. Estamos en trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 19, 2026

Se esperan temperaturas de hasta 36 grados en zonas de las regiones de Ñuble y Biobío. Además. A esto se le suman grandes vientos, lo que podría ayudar a que se propaguen incendios.

Es importante señalar que durante la jornada de este lunes, Gabriel Boric se juntará con el próximo mandatario de nuestro país, José Antonio Kast con el fin de trabajar en conjunto para enfrentar esta emergencia.

Recuerda que para reportar o denunciar emergencias forestales debes llamar los números de emergencia: Conaf al 130, a Bomberos al 132, a Carabineros al 133 o a la PDI al 134.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Incendios forestales en el Biobío: revisa dónde recibir atención gratuita para mascotas afectadas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google