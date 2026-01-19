19 Ene, 2026. 11:06 hrs

Incendios forestales en el Biobío: revisa dónde recibir atención gratuita para mascotas afectadas

Los incendios forestales en la región del Biobío han provocado diversos fallecimientos y lesionados. Incluyendo a mascotas.

Por Iván López
Una grave situación se está viviendo en la zona centro-sur del país debido a incendios forestales. Principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío, donde se decretó estado de catástrofe.

En el Biobío se han quemado miles de hectáreas, lo que ha dejado varias muertes y lesionados, incluyendo mascotas.

En este sentido, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se han realizado múltiples alertas llamando a evacuar distintos puntos de la región.

Conoce dónde están recibiendo animales afectados por los incendios en Biobío

Ante esta emergencia que se vive, diversas municipalidades, veterinarias y fundaciones han anunciado que están realizando atención gratuita para animales afectados por los incendios.

Concepción: 

Desde la municipalidad de Concepción ofrecieron atender estabilizando, curando y/o trasladando animales afectados. Vale señalar que se encuentran fuera del gimnasio municipal en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Muni_conce_617683371_1292820942883550_2602574786294838038_n (1)

Además, otras veterinarias de la ciudad han ofrecido sus servicios ante esta emergencia provocada por los incendios forestales. Te dejamos la información a continuación:

Cemivet.cl_618911738_17945055396096169_5871126141530564740_n (1)
Instagram Cemivet
Hvc.concepcion_619164863_18251908315295659_4331231168761932564_n
Instagram Hvc
Teckelcoffeeshop_618919648_17965288008007659_7581136231102859232_n (1)
Instagram teckelcoffeeshop y central.veterinaria.ccp

Hualpén:

La clínica veterinaria Medpet ofreció sus servicios para apoyar a mascotas afectadas.

Mascotas Biobio

Talcahuano: 

La Municipalidad de Talcahuano y otras organizaciones de la comuna también han ofrecido atención gratuita para mascotas afectadas por los incendios. Revisa la información a continuación:

Municipalidad De Talcahuano
Municipalidad de Talcahuano

En tanto, el Hospital Veterinario de Talcahuano, que se encuentra ubicado en Las Hortensias 5060, Los Cóndores también está prestando atención gratuita:

Hospitalveterinariotalcahuano_619413011_18315634447266852_3581338618956019971_n (1)

Además, el Hospital Clínico Veterinario HCV UNAB, sede Concepción Talcahuano, también está brindando atención gratuita a mascotas en Calle B 6147, Brisa del Sol, Talcahuano, entre 09:00 y 20:00 horas.

Uandresbello_618941102_18548854291023355_2161617306356086544_n (1)

