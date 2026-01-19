Incendios forestales en el Biobío: revisa dónde recibir atención gratuita para mascotas afectadas

Una grave situación se está viviendo en la zona centro-sur del país debido a incendios forestales. Principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío, donde se decretó estado de catástrofe.

En el Biobío se han quemado miles de hectáreas, lo que ha dejado varias muertes y lesionados, incluyendo mascotas.

En este sentido, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), se han realizado múltiples alertas llamando a evacuar distintos puntos de la región.

Conoce dónde están recibiendo animales afectados por los incendios en Biobío

Ante esta emergencia que se vive, diversas municipalidades, veterinarias y fundaciones han anunciado que están realizando atención gratuita para animales afectados por los incendios.

Concepción:

Desde la municipalidad de Concepción ofrecieron atender estabilizando, curando y/o trasladando animales afectados. Vale señalar que se encuentran fuera del gimnasio municipal en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Además, otras veterinarias de la ciudad han ofrecido sus servicios ante esta emergencia provocada por los incendios forestales. Te dejamos la información a continuación:

Hualpén:

La clínica veterinaria Medpet ofreció sus servicios para apoyar a mascotas afectadas.

Talcahuano:

La Municipalidad de Talcahuano y otras organizaciones de la comuna también han ofrecido atención gratuita para mascotas afectadas por los incendios. Revisa la información a continuación:

En tanto, el Hospital Veterinario de Talcahuano, que se encuentra ubicado en Las Hortensias 5060, Los Cóndores también está prestando atención gratuita:

Además, el Hospital Clínico Veterinario HCV UNAB, sede Concepción Talcahuano, también está brindando atención gratuita a mascotas en Calle B 6147, Brisa del Sol, Talcahuano, entre 09:00 y 20:00 horas.

