Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce a las bandas confirmadas para el esperado evento gamer

Recientemente, Festigame Caja Los Andes 2025 anunció a las bandas que serán parte del esperado evento.

De este modo, se dio a conocer que el festival contará con una programación especial dedicada a celebrar la fuerza y el legado de las bandas sonoras del gaming y la electrónica chilena.

En Festigame Caja Los Andes estarán presentes Kanto, Michi Orquesta, Megaband, DJ Alex Forero, Fabres y Jazztick, quienes harán vibrar a los presentes.

Recuerda que las entradas del evento se pueden adquirir a través de Puntoticket.

Conoce a las bandas confirmadas para Festigame Caja Los Andes 2025

Kanto: Banda familiar que interpreta canciones originales del mundo Pokémon. Tuvo un exitoso paso por Kidzapalooza (Lollapalooza Chile 2025) y ahora llegarán a Festigame Caja Los Andes 2025. Sus presentaciones en vivo se destacan por tener una mezcla de ritmos como rock, pop, metal, cumbia y reggaetón. De este modo, crean una experiencia musical única y versátil.

Michi Orquesta: Esta banda se ha posicionado como una de las orquestas referentes en la interpretación de música gamer. Su propuesta combina arreglos sinfónicos con un gran despliegue escénico. De esta manera, transportan a sus oyentes a universos como Genshin Impact y Final Fantasy.

Megaband: Esta agrupación se dedica a revivir melodías clásicas de los videojuegos. Interpretan piezas de franquicias como Megaman y más. En este sentidido, logran shows cargados de dinamismo y nostalgia.

DJ Alex Forero: Reconocido DJ de la escena gamer y electrónica. Se destaca por reversionar y mezclar soundtracks de videojuegos con beats modernos. Cuenta con experiencia en el Main Stage de Ultra Music Festival Chile 2024, Creamfields, Lollapalooza y Gamerscity, entre otros. De este modo, se ha consolidado como un referente en transformar la música gamer en una fiesta interactiva.

Fabres: Es uno de los cantantes de animé más reconocidos de Chile. Ha participado en eventos como Fanatic Fest, Dragon Ball Fest y Otakutón. Instancias en las que ha cautivado a públicos de todas las edades.

Además, es cofundador, coproductor y vocalista de Anime Rock Project. El artista ha llevado su talento a escenarios internacionales y participado en conciertos sinfónicos de animé y geek. En tanto, en Festigame Caja Los Andes 2025, presentará un show donde interpretará clásicos de Disney, Digimon, Dragon Ball, Sonic y más.

Jazztick: Esta banda destaca por su reinterpretación de la música de videojuegos, transformando sus icónicas melodías en experiencias en vivo de alto nivel artístico. Vale señalar que mezclan jazz, rock progresivo, electrónica y otros géneros, ofreciendo presentaciones llenas de improvisación, virtuosismo y frescura. La agrupación entrega espectáculos enérgicos, dinámicos e interactivos, concebidos para brindar al público gamer una celebración única e inolvidable en cada show.