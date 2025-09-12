¿Lluvia en la Región Metropolitana durante Fiestas Patrias?: Allison Göhler sorprende con su pronóstico del tiempo para Santiago

Quedan días para las tan esperadas Fiestas Patrias, por lo que mucha gente tiene dudas con respecto a si es que se registrará lluvia en la Región Metropolitana, durante estos días para programar sus actividades.

En este sentido, en la mañana de este viernes, la meteoróloga de CHV, Allison Göhler entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y adelantó cómo se espera que estén los días durante estas celebraciones.

De esta manera, la especialista descartó que se desarrolle lluvia en la Región Metropolitana durante el 18 de septiembre.

Sin embargo, indicó que es posible que se desarrollen precipitaciones en el transcurso del viernes 19 de septiembre. Además, indicó: «Lo que es seguro que el día 20, que cae día sábado, día sábado 20, si tengamos algo de agüita en la capital».

¿Cómo estarán los próximos días en Santiago, según Allison Göhler?

Además, en esta instancia, la meteoróloga, Allison Göhler dio a conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago. De este modo, señaló que para mañana, sábado 13 de septiembre, se espera una máxima de 20 grados y una mínima de 8

Por otro lado, la especialista indicó que durante el domingo 14 de septiembre, la temperatura más alta llegaría a 19 grados y más baja a 9. Mientras que en el transcurso del lunes 15 de septiembre, la máxima sería de 25 grados y la mínima de 4 grados.