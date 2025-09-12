Figura de Canal 13 impacta tras revelar dolorosa pérdida en pleno programa: «Me di cuenta de que se estaba despidiendo»

Recientemente, se vivió un emotivo momento en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13.

En esta instancia, uno de sus panelistas dio a conocer que sufrió una dolorosa pérdida, la que lo tiene muy afectado.

Estamos hablando del periodista Francisco Halzinki, quien es conocido como «el experto en realities». El comunicador dio a conocer la noticia mientras hablaban del cantante Camilio, quien durante uno de sus shows no aguantó el llanto tras recordar la muerte de su mascota.

Francisco Halzinki comunica lamentable pérdida en vivo

Mientras conversaban, el panelista no se aguantó el llanto y dio a conocer la muerte de su querida perrita. «Me pasó hace dos semanas… Perdón», partió indicando.

Francisco Halzinki señaló que tenía cinco mascotas en Concepción y una de esta estaba enferma. «Y su tiempo de vida, que le habían dado, de la noche a la mañana se acortó más de la cuenta», indicó.

Además, recordó que su mascota siempre fue muy inquieta y que incluso no le gustaba que la tomaran en brazo. Sin embargo, señaló hace poco la vio muy calmada, por lo que notó algo raro.

«Ese fin de semana, yo sabía que estaba enferma. La tomé en brazos y no se quería bajar, y ahí me di cuenta de que se estaba despidiendo», señaló.

Y en su último viaje al Biobio, falleció la perrita de Francisco Halzinki. «Y no alcanzamos a llegar a la clínica», indicó mientras lloraba.

Vale señalar que esto ocurrió un día domingo. De este modo, en la noche viajó a Santiago y el lunes llegó a trabajar al programa de Canal 13 como si nada.

Frente a esto, el conductor del espacio, Nacho Gutiérrez, le dijo «querido. Esas cosas se sociabilizan» y que hay que tomarse un tiempo para pasar la pena.

No obstante, Francisco Halzinki indicó que prefería distraerse antes que estar solo pasando la pena en su departamento.