Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler se refirió a las probabilidades de que se desarrollen precipitaciones durante Fiestas Patrias en Santiago

Cada vez falta menos para que lleguen las tan anheladas Fiestas Patrias. Instancia en la que múltiples familias y amigos se reúnen para desarrollar actividades al aire libre. De este modo, muchas personas tienen dudas con respecto a si es que se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana.

En este sentido, durante esta mañana, la meteoróloga de CHV, Allison Göhler entregó su pronóstico del tiempo para los días de esta celebración.

De este modo, la especialista mencionó que hay altas probabilidades de que se desarrollen precipitaciones en sectores desde la región del Biobío hasta el sur de Chile.

Sin embargo, la meteoróloga de CHV indicó que todavía no se puede confirmar si es que habrá o no lluvia en la Región Metropolitana durante el 18 de septiembre.

«De seguro y lamentablemente, del Biobío al sur, lo más probable es que el 18 tengan agüita, pero nosotros en (Santiago) estamos ahí, en veremos, porque puede adelantar o atrasarse», mencionó.

De acuerdo a sus palabras, hay modelos que pronostican lluvia para el 18. Mientras que otros para el 19 o 20 de septiembre. «Todavía no se dilucida bien si va a alcanzar a Santiago el 18 en la noche o el 19», mencionó.

En este sentido, mencionó que «yo creo que el viernes vamos a tener una visión un poquito más clara y vamos a ver si los modelos se ponen de acuerdo con que realmente podría pasar».

Además, Allison Göhler indicó que es normal que se desarrolle lluvia en septiembre. Sin embargo, «la mala suerte es que caiga un 18», indicó.

¿Cómo estará el tiempo en Santiago durante los próximos días?

Por otro lado, la meteoróloga de Chilevisión entregó su pronóstico del tiempo para Santiago y reveló que las temperaturas van a subir. Incluso señaló que durante un día, la máxima llegaría a 28 grados.

En concreto, la especialista indicó que este miércoles 10 de septiembre la temperatura más alta sería de 23 grados y la más baja de 6 en la capital.

Por otro lado, durante el jueves 11, la máxima sería de 28 grados y la más baja de 5, según el pronóstico del tiempo para Santiago de la meteoróloga de CHV.

En tanto, durante el viernes 12 la máxima sería de 23 y la mínima de 4 grados. Mientras que para el sábado 13 de septiembre se espera que la temperatura más alta sea de 20 grados y la más baja de 7.