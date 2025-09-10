Director de concierto sinfónico de Pablo Chill-E lapida a Horacio Saavedra y recuerda antigua acusación: «Hay que ser muy care…»

Sigue la polémica entre Pablo Chill-E y Horacio Saavedra. Recordemos que todo comenzó después de que el ex director de orquesta del Festival de Viña del Mar lapidó el concierto sinfónico del artista urbano.

«La verdad traté de disfrutar y entender este invento tipo concierto estelar de música urbana, pero no pude seguir», señaló a través de su cuenta de Instagram.

Además, mencionó que «la monotonía y pobreza de texto acompañada de reef repetidos hasta el cansancio con una pseudo orquesta sinfónica de 25 músicos, que no da para camerata, no vi contrabajos, cornos, flautas, oboe, fagot, tímpanys, etc.».

Frente a esto, Pablo Chill-E respondió fiel a su estilo y expresó: «Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín en todo caso».

Además, posteriormente indicó: «Un día igual seré viejo y pelao, pero no me voy a poner a denostar el trabajo de los demás».

Sin embargo, la cosa no terminó acá. Resulta que Gabo Paillao, director musical del concierto de Pablo Chill-E entró en la polémica y se lanzó contra Horacio Saavedra.

Director musical de concierto sinfónico de Pablo Chill-E arremete contra Horacio Saavedra

A través de su cuenta de Instagram, Paillao compartió una carta del saxofonista Andrés Pérez Muñoz, que se publicó en 2010 en The Clinic y que fue en «representación de los músicos de la Orquesta del Festival de Viña«

En dicha instancia, solicitaban que se expulsara a Horacio Saavedra del consejo de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD)». «No es un candidato calificado para ser miembro del consejo», señalaba el texto.

Además, el texto mencionaba que «no escribe partituras legibles; no diferencia tonalidades para la escritura de las partituras; no propone arreglos de orquesta en vivo (pues graba un respaldo de toda la orquesta para lanzar la pista en vivo); no dirige la Orquesta (atribución principal de un Director de Orquesta)».

Asimismo, el director del concierto sinfónico de Pablo Chill-E mencionó: «Hay que ser muy careraja… Les arde ver a cabros del barrio usando lugares donde en otro tiempo el poder, la avaricia y la estafa les permitió llenarse los bolsillos. Era fácil poner una pista y engañar a la gente».

Finalmente, indicó: «Nosotros somos diferentes. Pablo Chill-E aguante, hermano mío».