Pozo Almonte en la mira: Conscriptos fueron sorprendidos drogándose en pleno regimiento militar

Durante este martes, se dio a conocer una insólita situación que ocurrió en la unidad del Ejército ubicada en Pozo Almonte, región de Tarapacá.

Resulta que descubrieron a dos soldados conscriptos de la 2ª Brigada Acorazada «Cazadores» consumiendo drogas.

Estos jóvenes se encontraban realizando el servicio militar y confesaron el hecho. De este modo, posteriormente fueron licenciados del servicio y los pusieron a disposición de la Fiscalía Militar, de acuerdo a la información que le entregó la institución a Cooperativa.

Vale señalar que esta situación es complica al regimiento. Recordemos que acá surgió la investigación de «narco-militares», que terminó con seis suboficiales de la 2ª Brigada Acorazada «Cazadores» detenidos.

De este modo, se espera que la Fiscalía Militar desvincule a estos jóvenes.

Soldados conscriptos serán sancionados

El medio ya nombrado conversó con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde de este caso. De este modo, la autoridad indicó que se tomarán medidas para dar de baja a los jovenes.

«Hay normas que establecen la competencia respecto ya sea a la justicia militar o la justicia ordinaria. Pero lo relevante es que estos hechos no queden impunes y de todas maneras las instituciones proceden a dar de baja a quienes estén involucrados en ellos, aplicando sanciones administrativas, independientemente de la investigación penal que se lleve adelante», indicó la autoridad.

«Hay que distinguir. Hemos tenido sucesivos casos, desde hacía mucho tiempo, respecto de consumidores en recintos militares y en ese caso se lleva adelante la investigación y se aplican las sanciones del caso», agregó.

Además, señaló: «Lo más grave son las investigaciones que hay en curso respecto de eventual tráfico. En todos los casos hay que tomárselos con la seriedad que corresponde y por tanto, proceder a una investigación acuciosa que permita establecer las responsabilidades penales».

