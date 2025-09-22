Alexandra Litvinova comparte su primer registro junto a Alexis Sánchez y se hace viral al instante: «Mi equipo»

Hace un tiempo se viene rumoreando sobre la situación sentimental de Alexis Sánchez, querido futbolista chileno que este sábado marcó su primer gol por el Sevilla.

Resulta que hace meses que se comenta que el «Niño Maravilla» tendría un romance, la modelo rusa de 25 años, Alexandra Litvinova.

De hecho, se conoció que hace un par de meses, Alexis Sánchez habría traído a la joven a Chile, para presentarla como su pareja.

Y recientemente, la joven dio a que hablar tras compartir, por primera vez en redes sociales, un registro junto a Alexis Sánchez.

Alexandra Litvinova compartió por primera vez un registro con Alexis Sánchez

La joven rusa compartió en una historia de su cuenta de Instagram, un video junto al tocopillano.

En el registro se ve a la modelo en un lugar que parece ser un bosque paseando a un perrito junto a Alexis Sánchez, quien está adelante de ambos.

Vale señalar que en el registro, Alexandra Litvinova escribió «My team», que el español significa «mi equipo».

De este modo, esta historia compartidos por la modelo rusa sigue reforzando los rumores que existe sobre un supuesto romance con Alexis Sánchez.

Es importante señalar que durante el mes pasado, La Tercera dio a conocer que el «Niño Maravilla» y Alexandra Litvinova estarían esperando un hijo.

¿Quién es la modelo que habría conquistado al tocopillano?

Alexandra Litvinova es una modelo rusa de 25 años de edad.

La joven mide 1.73 mts de estatura y hace más de una década que trabaja en modelaje. Además, suma poco más de 59 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Con respecto a cómo se conoció con Alexis Sánchez, hace un tiempo Gisella Gallardo indicó en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13 que «se dice que se conocieron en Milán, donde ella trabaja hace más de diez años en la moda, en las pasarelas más importantes del mundo».