¿Quién fue Claudio Toro Concha? El querido productor de Mega, cuya partida conmocionó al canal

Durante el sábado 20 de septiembre, desde Mega dieron a conocer que una lamentable noticia. Hablamos de la muerte, de Claudio Toro Concha, productor comercial de la señal.

Esto fue comunicado en «Meganoticias Actualiza Sábado», por la periodista Paloma Ávila.

«Hoy queremos detenernos para rendir un homenaje muy sentido. Se ha ido un compañero joven, sensible y profundamente querido por todos nosotros», señaló.

Además, la periodista de Mega expresó: «Se trata de Claudio Toro, quien iluminó por cinco años Megamedia con su generosidad y sonrisa en cada rincón»

«Su partida nos deja un silencio que pesa, pero también el recuerdo de su talento, su calidez y las risas que compartimos. A su familia, amigos y a todos quienes lo hicieron, les enviamos nuestro abrazo más sincero y a él, nuestro agradecimiento eterno por el tiempo y las enseñanzas que nos regaló», añadió Paloma Ávila.

La noticia generó gran conmoción dentro de Mega. De hecho, diversos compañeros de trabajo compartieron mensajes a través de sus redes sociales. De este modo, valoraron la calidad humana y profesional de Toro.

¿Quién fue Claudio Toro, querido productor de Mega?

Claudio Toro dejó una gran huella por su rol como productor comercial de Mega.

El trabajo del profesional fue muy importante para diversos proyectos, en los que aportó con su gran compromiso.

De acuerdo a su perfil de Linkedin, Claudio Toro se tituló en Comunicación Audiovisual en la Universidad Santo Tomás. Además, estuvo en diversos trabajos en áreas de diseño, producción y dirección artística.

Por otro lado, antes de llegar a Mega, entre 2019 y 2020, el joven tuvo el cargo de Visual Merchandising Team Lead en Corona Retail

Además, en 2018 participó en el festival «Mil Ojos», donde se desempeñó como asistente de producción ejecutiva. En el mismo año, estuvo el cargo de director de arte, en el documental «K» y en la webserie titulada «Egresados con experiencia».