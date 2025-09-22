Confirman a recordada figura televisiva para el nuevo reality de Mega, «El Internado»: «Me siento preparadísima»

Cada vez falta menos para el estreno de «El Internado», nuevo reality de Mega que tendrá desafíos culinarios y competencias físicas.

Y recientemente, desde el canal ubicado en Vicuña Mackena confirmaron a una nueva participante.

Se trata de una popular bailarina brasileña. Hablamos ni más ni que de Paloma Fuiza, conocida como «Pops», quien es integrante de Porto Seguro.

Vale señalar que la mujer se hizo conocida por ser bailarina de Axé en el recordado programa juvenil «Mekano».

De este modo, Paloma Fuiza volverá a la televisión y será parte del nuevo reality de Mega, donde su talento en la cocina será puesto a prueba.

Las palabras de «Pops» por su ingreso al «Internado»

«Sé muy bien cómo son las personalidades. Hay personas que sacan lo mejor y peor de ti. Sé que hay controlar, pero yo creo que en la casa nadie puede ocultar su personalidad y el carácter que tiene», señaló la bailarina.

Además, «Pops» agregó: «Con los días se va a notar. Te vas a mostrar como eres y no hay cómo huir de eso. La gente va a saber quién es malo, ellos saben».

En este sentido, Paloma Fuiza también reconoció que «me siento preparadísima. Estoy llevando una vida más tranquila, además de que me gusta compartir, así que estoy preparada para estar encerrada con compañeros».

Asimismo, la brasileña mencionó que en «El Internado», la gente podrá verla más madura a cómo era cuando estaba en Mekano.

«La gente tiene memoria de cómo era yo hace muchos años en Mekano. Ahora vengo más madura, con un poco más de carácter a diferencia de la POPS de 18 años. Creo que mi dulzura también estará, porque a mí me gusta tratar a la gente bien, y me encanta que la gente se sienta bien cuando hablen conmigo», mencionó.

Vale señalar que Paloma Fuiza ingresará soltera al nuevo reality de Mega, por lo que podría encontrar al amor en el encierro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

Por otro lado, hace un tiempo se confirmó que Tonka Tomicic animará el próximo reality de Mega junto a Yann Yvin, quien será el director de la academia de cocina.