¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteoróloga Allison Göhler sorprende con su pronóstico del tiempo para Santiago

Estamos en septiembre, hoy inicia la primavera. Sin embargo, muchas personas se preguntan cuándo se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana.

En este sentido, durante la mañana de este lunes 22 de septiembre, la meteoróloga de Chilevisión (CHV), Allison Göhler, entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago.

La especialista de CHV dio a conocer que durante esta semana se esperan varios días primaverales en la capital del país. Sin embargo, el panorama podría cambiar entre el jueves 25 y viernes 26 de septiembre.

En concreto, el jueves empiezan a bajar las temperaturas. Mientras que para el viernes «existe la posibilidad de chubascos», indicó Allison Göhler.

De este modo, hay que seguir pendientes al pronóstico del tiempo para Santiago para saber cuándo podría regresar la lluvia en la Región Metropolitana.

¿Cómo estarás las temperaturas en la capital durante los días que vienen?

De acuerdo a Allison Göhler, para hoy, lunes 22 de septiembre, se espera una temperatura máxima de 22 grados en la capital.

En tanto, según el pronóstico del tiempo para Santiago de la especialista de CHV, durante este martes 23 de septiembre, la máxima sería de 25 grados y la mínima de 7.

Mientras que durante el miércoles 24 de septiembre, la temperatura más alta llegaría a 28 grados y la mínima a 8 grados en la capital.

Además, Allison Göhler señaló que para el jueves se espera una máxima de 23 grados y una mínima de 8 grados.

La meteoróloga de Chilevisión indicó que esta es una semana «de cambios, una semana de transición, estamos en septiembre y lo rico es que hoy día le damos la bienvenida a la primavera, así que ánimo, señores, que ya se vienen las temperaturas más cálidas».

