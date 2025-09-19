Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico y adelantó cuándo comenzaría a precipitar en Santiago En la mañana de este 19 de septiembre, el hombre del tiempo de Mega entregó su pronóstico y dio a conocer cuándo llegaría la lluvia en Santiago. Revisa las palabras del especialista a continuación.