Luto en el espectáculo: Fallece a los 57 años reconocido artista estadounidense que ganó un Grammy

La música country está de luto, una de las figuras más reconocidas del género falleció recientemente, a sus 57 años de edad. Se trata de Brett James, cantautor estadounidense que colaboró en éxitos de nivel mundial como «Jesus, Take The Wheel«.

El deceso del artista se produjo en un trágico accidente áereo, en Franklin, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Falleció a los 57 años reconocido artista estadounidense que ganó un Grammy

Según informó el medio FOX17, Brett James era una de las tres personas que se encontraba dentro de una avioneta que se estrelló cerca de la escuela primaria Iotla Valley. El accidente no dejó sobrevivientes, y tampoco heridos en tierra.

La policía de Carreteras de Carolina del Norte confirmó que las otras dos personas que fallecieron eran Meryl Maxwell Wilson y Melody Carole, esposa e hija de Brett James.

Según las autoridades aún no está claro el origen del accidente, en el viaje que pilotó el propio Brett James en su avioneta, desde Nashville, y que acabó a unos 400 kilómetros de su origen.

Brett James es recordado por su influencia en la producción y composición de música country estadounidense, llegando a colaborar con los artistas más reconocidos del género. Entre sus colaboraciones, se encuentra Taylor Swift, Tim McGraw, Faith Hill, Keith Urban, Kenny Chesney, Bon Jovi y Kelly Clarkson.

Además, el cantante es miembro del Salón de la Fama de Compositores de Nashville, desde 2020. El mayor éxito en su carrera fue la coautoría del éxito «Jesus, Take The Wheel«, que interpretó Carrie Underwood. La canción logró quedarse con 2 premios Grammy en aquel año, el 2006.

