A los 79 años: Fallece recordado comediante Willy Benítez

Durante la mañana de este sábado 20 de septiembre, se confirmó una triste noticia. El músico y comediante nacional, Willy Benítez, falleció a los 79 años.

El comediante es recordado por sus personajes y apariciones en importantes programas de televisión de nuestro país, como «El Festival de la Una» o «Sábado Gigante«.

Fallece recordado comediante Willy Benítez

El comediante nacional, Willy Benítez, había sufrido hace unos meses un accidente cerebrovascular (ACV), lo que lo dejó en un delicado estado de salud. Hoy, 20 de septiembre, se comunicó la sensible pérdida.

Así confirmaron la noticia desde ChileActores: «Con mucha tristeza lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro compañero Guillermo “Willy” Benítez Baigorrotegui. Actor de la Universidad Católica de Chile, Willy es recordado por su amplia trayectoria en la comedia e inolvidables momentos para nuestra cultura popular«.

Willy Benítez es recordado por su humor que fue parte de programas como “Pin Pon”, “Ya somos amigos”, “La Cafetera Voladora”, «El Festival de la Una«, «Venga Conmigo«, «Sábado Gigante«, entre muchos otros más.

También, fue homenajeado en el Festival de Viña del Mar de 2018, por Bombo Fica. En aquella instancia, Willy Benítez levantó la Gaviota de Plata del certamen.

Acorde a la información de ChileActores, su velorio será en Bezanilla 1305, Independencia, entre las 14:00 y las 20:30 horas de hoy sábado 20 de septiembre. Mientras que su despedida será mañana domingo en el cementerio parque El Prado.

«Un abrazo enorme y cariñoso a todas las personas que, como nosotros, sienten su partida«, cerró el comunicado.

