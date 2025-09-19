Parada Militar 2025: revisa cómo seguir la transmisión en vivo de la tradicional ceremonia

Hoy, viernes 19 de septiembre, se está realizando una actividad tradicional de Fiestas Patrias. Nos referimos a la Para Militar. Instancia en la que se conmemora el Día de las Glorias del Ejército.

Vale señalar que esta celebración se lleva a cabo de manera ininterrumpida en nuestro país desde 1896.

La Parada Militar inició a las 11:00 horas y se está llevando a cabo en el Parque O’Higgins.

Por otro lado, cabe destacar que esta actividad suele tener una duración cercana a dos horas y media.

En este tradicional evento se reúnen funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes desfilan ante las autoridades más altas del país, lideradas por el Presidente Gabriel Boric. Se estima que más de 8 mil efectivos son partes de esta instancia.

¿Cómo seguir en vivo la Parada Militar 2025?

Diversas personas llegan al Parque O’Higgins para presenciar la Parada Militar 2025. Sin embargo, quienes no pudieron asistir tienen la posibilidad de ver el evento a través de la televisión.

Esta ceremonia es transmitida en Cadena Nacional por todos los canales de televisión abierta. Además, te dejamos la transmisión online para que lo puedas ver desde ACÁ.

Cortes de calle

Vale señalar que debido a la Parada Militar, desde las 07:00 horas de este viernes 19 de septiembre se están llevando a cabo diversos cortes de calle que afectan al perímetro del Parque O’Higgins y el Club Hípico en la comuna de Santiago. De este modo, ni vehículos particulares, ni transporte público podrá transitar por este perímetro:

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins

Av. España

Avenida Blanco Encalada

San Alfonso

Centenario

Isabel Riquelme

San Diego

Tarapacá

Lord Cochrane