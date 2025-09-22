«A diferencia de ellas yo…»: Cathy Barriga responde a burlas de Carla Jara y Karen Paola por su situación judicial

En junio del año pasado, Carla Jara y Karen Bejarano, en el podcast Entre copas y amigas se burlaron de la situación judicial de Cathy Barriga, quien estaba con arresto domiciliario tras ser imputada en fraude el fisco.

En aquella oportunidad estaban recordando su paso por el extinto programa juvenil Mekano. En este contexto, respondieron una de las preguntas que el público les mandó por redes sociales.

«No sé si queremos responder esta pregunta, pero bueno, ‘queremos saber quién era la más simpática o simpático, y la más pesada o pesado, de Mekano'», leyó Karen Paola en dicha instancia.

Frente a esto, Carla Jara indicó: «¿Pesada? Ya lo sabemos. Está en su casa, encerrada, sin poder salir, ¡que pena! ¡Que pena por usted!». De este modo, hizo referencia a la exalcaldesa de Maipú.

«¡Acabo de cachar quién era!», expresó Karen Bejarano, mientras hacía pasos de robot.

Además, agregó: «Bueno, ella no fue muy amorosa conmigo la verdad». En tanto, Carla Jara señaló que «conmigo tampoco».

Cathy Barriga responde a comentarios de Carla Jara y Karen Paola

Recientemente, Cathy Barrriga estuvo presente en el programa Primer Plano de CHV. Instancia en la que se refirió a los comentarios de sus excompañeras en Mekano.

«Yo creo que no amerita muchos comentarios, porque ambas están viviendo procesos importantes en su vida, y yo empatizo cuando las personas viven momentos difíciles», señaló.

«Creo que está de más el comentario ahí porque yo creo que cualquier persona que está viendo esas imágenes, le chocó», agregó Cathy Barriga.

Tras ser consultado sobre la razón por la cual le podría caer mal a sus excompañeras, expresó que «yo lo entiendo desde el punto de vista de que también deben estar viviendo momentos difíciles, pero a diferencia de ellas yo empatizo con las personas que viven dificultades, porque nadie está libre de vivirlo».

Además, Cathy Barriga mencionó: «Yo atesoro los recuerdos de ese programa por el baile. Ya pasaron 25 años… tiene que ver con lo que siente cada persona».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)