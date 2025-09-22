Latife Soto impacta tras predecir el fallecimiento de figuras mundiales: «Este último trimestre va a traer lutos»

Recientemente, en el programa digital que comparte José Antonio Neme con Latife Soto, la tarotista sorprendió tras lanzar unas inesperadas predicciones con respecto a lo que ocurrirá desde acá hasta que termine el año.

En esta oportunidad, la guía espiritual adelantó que se vienen varias muertes de importantes personajes internacionales. «Van a haber eventos en distintos países, pero ojo, que este último trimestre va a traer lutos mundiales. Unos cinco lutos. Vamos a saber sobre muertes de personajes públicos», expresó.

Además, Latife Soto señaló que «va a ser un trimestre de sismos y los volcanes se activarán, en países de Asia, México, Perú. Van a venir muchos movimientos de tierra, pero estén tranquilos porque la Tierra se va a estar manifestando».

«La Tierra se va a manifestar, pero nada tan grave. No se preocupen tanto. Ustedes saben que siempre hay gente que piensa que se va a partir todo, pero no, es algo piolita. La Tierra se tiene que manifestar, pero no como ustedes piensan«, agregó la ‘brujita‘ en su conversación con José Antonio Neme.

Por otro lado, la tarotista nacional mencionó que «se vienen muchas manifestaciones en distintos países, como España y Argentina. Veo muchos militares en esos países».

«Va a ser un trimestre bien movido y de gente alegando por leyes que no les van a gustar», añadió Latife Soto.

La advertencia de Latife Soto de cara a las elecciones presidenciales

Además, Latife Soto se refirió a las elecciones presidenciales que se desarrollarán en noviembre en nuestro país. En este sentido, advirtió que «los candidatos tienen que cuidarse. Van a haber muchos tiroteos a nivel mundial, pero nosotros tampoco estamos tan libres de eso, así que ojo».

Con respecto a quién llegará a La Moneda, la tarotista indicó que «yo veo sorpresas, vamos a tener sorpresas en los conteos de la primera vuelta. En cuanto a los que van primeros, igual han ido bajando, así que van a haber cambios en la segunda vuelta. Son hombres los que suben».