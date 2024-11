«Considero injusto que…»: Kurt Carrera se sinceró sobre el motivo de su ausencia en el regreso de «El Muro» en la Teletón

Durante la madrugada de sábado, el recordado espacio de Morandé con Compañía, «El Muro», fue parte de la Teletón 2024. Instancia en la que recordados exintegrantes no estuvieron presentes. Entre ellos se encuentran Kurt Carrera, María José Quiroz y Miguelito.

Cabe destacar que la ausencia de Quiroz generó gran polémica. Recordemos que Beto Espinoza reveló que esto fue debido a un antiguo conflicto con Belén Mora y Toto Acuña.

Y recientemente, Kurt Carrera se sinceró con respecto a los motivos de por qué no estuvo en el regreso de «El Muro».

Kurt Carrera se sincera sobre su ausencia en el regreso de «El Muro» en la Teletón 2024

En conversación con el espacio «No es lo mismo» de Tevex Televisión, el humorista señaló: «Creo que se hizo mal la convocatoria, porque Beto Espinoza, que es un integrante más de El Muro, él hizo esta convocatoria. En algún momento, cuando me llaman, se cometió el error de no haber llamado a la Ina Sáez o a Martín Grass, un director de Morandé con Compañía, para realizar ese trabajo».

«Beto me llama y me dice ‘Kurt, vamos a hacer El Muro, no sé si quieres ir’, y yo le dije ‘vamos, maravilloso, cómo no estaría’. Y me indica que María José Quiroz no podrá estar por un roce, una mala onda que todos saben», con Toto Acuña y Belén Mora agregó Kurt Carrera.

En este sentido, el intérprete de Tutú Tutu reveló detalles de la conversación que tuvo con Beto Espinoza. «Yo le respondo ‘pero Beto, es la Teletón, cómo no vamos a ir todos’, y me dice ‘pucha Kurt, qué querí que haga’. Entonces en ese momento decidí que me bajaran, porque considero injusto que no vaya alguien debido a que no le cae bien a otros, cuando además la María José es muy talentosa», señaló.