«Me había perdido un poco»: Pailita revela por qué había estado alejado de la música y presenta «ENLOKCIENDO» con Jere Klein

Durante la jornada de este jueves, el popular cantante urbano llegó a RadioActiva. Instancia en la que conversó con nuestro querido Pape Salazar sobre su reciente lanzamiento «ENLOKCIENDO» junto a Jere Klein y diversos temas.

En este contexto, en un inicio de la entrevista, el joven dio a conocer el origen de su nombre artístico.

«Yo me apellido Pailacheo. Y de chiquitito siempre me decían por las orejas. Entonces me pusieron Pailita como de cariño», señaló.

Además, el intérprete de «Parcera» también se refirió a su vida sentimental y señaló que lleva un año pololeando.

«Un añito pololeado. No vivimos en la misma casa, pero estamos todos el día juntos», indicó Pailita.

En esta instancia, el cantante urbano también contó el motivo por el que estuvo cerca de seis meses sin sacar música.

«Me habían dado como un descanso para estar más tiempo con mi familia, para hacer cosas que a mí me hagan bien igual», señaló Pailita.

Además, agregó: «Me había perdido un poco. Estaba muy metido en la música, me había olvidado un poco de mí, de lo que soy yo realmente».

«ENLOKCIENDO», lo nuevo de Pailita junto a Jere Klein

Luego de estar meses sin sacar música, Pailita volvió con todo con «ENLOKCIENDO». En menos de una semana, el tema ya suma más de 2 millones de reproducciones en YouTube y ha dado mucho que hablar.

En este sentido, sobre cómo se dio él junte con Jere Klein, el joven cantante expresó: «Yo tenía la intro, tenía el coro hecho y después subí una historia a WhatsApp, y ahí el Jere me dijo que le había gustado ese tema».

Además, agregó: «Bueno. Y yo se lo envié y se montó, escribió su parte y todo».

Vale señalar mientras Pailita estaba conversando con Pape Salazar, llamó a Jere Klein, quien no tardó en contestar. Sin embargo, el llamado duró solamente unos segundos. «Está grabando un video, se entiende», indicó el cantante.

En este sentido, agregó: «Es mi hermano, si hablamos casi todos los días. Antes de ayer estuve en su casa, fui a jugar unos Fifas. Estuvimos hasta las 4 de la mañana ahí».

