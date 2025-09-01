Eduardo Fuentes reveló detalles inéditos de cuándo vivió con Felipe Avello tras terminar con antigua pareja: «Fue como 7 u 8 meses»

En el capítulo de este sábado del podcast «Mari con Edu», de Eduardo Fuentes con María Luisa Godoy, el periodista recordó el tiempo en que vivió con Felipe Avello.

En este sentido, el animador del matinal de TVN, Buenos Días a Todos recordó que «con Felipe coincidimos en el en Mega. Yo venía terminando un pololeo y yo vivía con la polola en el mismo departamento… Un día agarré mis cosas y me fui enojado, llorando y le digo a Alex Hernández, el director de Mekano: ‘terminé con la chica, ando buscando dónde vivir y todo el cuento.’ Me dice, ‘Oye, Felipe Avello también anda buscando. De pronto pueden arrendar juntos».

Eduardo Fuentes recuerda cuando vivió con Felipe Avello

El rostro de TVN señaló que «con Felipe teníamos buena onda, nos reíamos de cosas parecidas…Entonces, me asomo y le digo Felipe ando buscando departamento, yo también, me dice, y encontramos un departamento cerca del canal que era grande y ahí empezamos a ser más amigos»

En este sentido, con respecto al tiempo que vivió con el humorista, Eduardo Fuentes indicó: «Yo llegaba al departamento y abría la puerta y estaba Felipe con alguna niña y él decía, ‘Ah, mira, ahí llegó Bernardo, mi amigo, el psicólogo peruano que vive conmigo’. Yo respondía ‘Hola, Felipe Pé’. Yo tenía que apoyarlo».

Además, Eduardo Fuentes contó que «no vivimos mucho tiempo juntos, eh, parece que fue como 7 u 8 meses que alcanzamos a vivir juntos. Después llegó la banda de Dina Gómez que él tenía y se apoderaron del living, vivían como en un refugio y ahí, bueno, yo necesitaba un poco más de espacio».