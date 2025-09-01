Muere destacado y querido conductor de noticias: «Tu memoria vivirá para siempre»

Recientemente, se dio a conocer una noticia que generó gran impacto en el mundo de la televisión. Resulta que se confirmó la muerte de un conocido periodista mexicano, quien era parte de CNN en Español.

Nos referimos a Alberto Padilla, quien tenía 60 años de edad. Según informó CRC 89.1 Radio, el comunicador se encontraba en una actividad social junto a sus amigos.

Muere Alberto Padilla, destacado periodista de CNN en Español

De acuerdo a la fuente ya mencionada, el comunicador fue llevado a un centro hospitalario después de desvanecerse. Sin embargo, terminó perdiendo la vida: «Se sintió mal y se desvaneció. Fue trasladado de inmediato al Hospital Cima en San José, donde, pese a la atención recibida, se produjo el fatal desenlace en horas de la noche».

Vale señalar que no se conoce información sobre los motivos del fallecimiento, o síntomas o enfermedades de bases que podrían relacione con la muerte. De hecho, horas antes de su partida, el periodista estuvo leyendo noticias en el programa «A las cinco con Alberto Padilla» de CRC 89.1 Radio que era conducido por él.

La trágica noticia se dio a conocer en la cuenta de Facebook del espacio nombrado.

«Alberto Padilla, tu memoria vivirá para siempre entre quienes tuvimos el honor de conocerte», expresaron desde el programa.

«Gracias por tu amistad y por todos los momentos compartidos, nunca te olvidaremos», añadieron.

Es importante señalar que el periodista nació en Monterrey, México. Además, alcanzó gran popularidad en América Latina por su trabajo en CNN en Español, donde fue analista y presentador.

Alberto Padilla cubrió importantes eventos a nivel mundial para el medio de comunicación recién nombrado. Además, le realizó entrevistas a importantes personajes sociales y políticos.

