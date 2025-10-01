Daniela Aránguiz incursiona en la música y debutará con farandulera canción: Escucha ACÁ el adelanto del tema

Daniela Aránguiz suele estar dando que hablar por diversos temas. Por ejemplo, por polémicas relacionadas con su exesposo Jorge Valdivia. Además, recientemente protagonizó un tenso intercambio de palabras con Cony Capelli, el que también llamó mucho la atención.

Sin embargo, recientemente la exchica Mekano sorprendió tras dar a conocer que está trabajando en un nuevo proyecto.

Resulta que Daniela Aránguiz está incursionando en la música, y debutará como cantante junto al periodista y editor de «Sígueme» (TV+), Yiro Gatica.

El comunicador tuvo la idea de llevar historias farandulera a una canción y optó por llevar a cabo este nuevo proyecto musical.

«Reina del Show», lo próximo de Daniela Aránguiz y Yiro Gativa

«Reina del Show» es la primera canción del álbum «Farándula», el que tendrá canciones inspiradas en diversas figuras del mundo del espectáculo.

Y el tema ya nombrado está dedicado a Daniela Aránguiz, popular y polémico personaje de la farándula nacional.

«Partí con la Dani porque es el personaje del momento, y además se dio la oportunidad de que ella cante conmigo en la canción», señaló Yiro Gatica en conversación con La Hora.

«La farándula siempre ha estado llena de historias, emociones y conflictos. Mi apuesta es transformarlas en música para que la gente pueda vivirlas desde otro lugar, con ritmo y cercanía», añadió el comunicador.

Además, mencionó: «Soy un periodista que lleva la farándula a la música».

Esta nueva canción inspirada den Daniela Aránguiz estará disponible en Spotify este miércoles a las 19:00 horas.

Vale señalar que Yiro Gatica compartió un adelanto de la canción. Revísalo a continuación:

