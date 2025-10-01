Luz Casal regresa a Chile con shows en Talca, Viña del Mar, Concepción y Frutillar: Fechas, recintos y venta de entradas

La icónica cantante española, Luz Casal, regresa a Chile con una gira que contempla cuatro funciones. De este modo, recorrerá Talca, Viña del Mar, Concepción y Frutillar durante octubre de este año.

La popular artista interpretará sus grandes clásicos y también canciones de su nuevo álbum «Las ventanas de mi alma». Potente proyecto que demuestra la evolución de una artista que está en una constante búsqueda creativa.

Luz Casal tiene más de 40 años de carrera y se ha posicionado como una poderosa e inconfundible voz. Su trayectoria es destacada por su autenticidad, la fuerza interpretativa y una mezcla única de pop, rock y emoción

En las cuatro funciones, la voz de temas como «Piensa en mí», «No me importa nada» y «Un año de amor» sorprenderá con un show íntimo y contundente, que recorre su gran discografía con la elegancia y pasión que la caracterizan.

Vale señalar que la primera vez que Luz Casal se presentó en Chile fue en el icónico concierto «Desde Chile… Un abrazo a la esperanza» en el Estadio Nacional. Desde entonces, la artista ha tenido una gran conexión con Chile.

Recordemos que en 1993, fue parte del Festival de Viña del Mar, donde participó del jurado y vio a futuras promesas como Shakira.

¿En qué lugares se presentará Luz Casal y cómo comprar entradas?

En el caso de Talca, la artista española se presentará el 14 de octubre en el Teatro Regional del Maule.

Por otro lado, el 15 de octubre, Luz Casal estará en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

En tanto, el 16 de octubre, se presentará en el Teatro Universidad de Concepción.

Mientras que la última fecha de Luz Casal en Chile se llevará a cabo el 17 de octubre en Teatro del Lago, en Frutillar.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketpro. Cabe destacar que hay un 40% de descuento para pensionados de Caja Los Andes.